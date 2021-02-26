МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Пополнение в семье в текущем году планирует каждая десятая российская пара при этом более 80% граждан считают необходимым формировать для своих детей стартовый капитал, говорится в исследовании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 11% семейных пар ожидают прибавления в 2021 году или знают о таких намерениях родных. По числу пар, ожидающих пополнения в 2021 году, лидируют Махачкала и Набережные Челны (по 15% в каждом городе), Уфа (14%), далее следуют Ульяновск, Казань, Барнаул, Астрахань (по 13%). Реже такие планы озвучивали в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке (по 9%)", — сообщили в компании.
При этом 80% россиян считают лучшим подарком на рождение ребёнка деньги, а ещё 8% граждан хотели бы получить детскую кроватку или коляску. Остальные участники опроса предпочли одежду для новорождённых или предметы личной гигиены.
Большинство респондентов (83%) убеждены, что детям необходимо дать стартовый капитал при вхождении во взрослую жизнь. У родителей самым популярным подарком на совершеннолетие ребенка стала квартира — её хотели бы подарить 52% опрошенных. Деньги на обучение или первый взнос на ипотеку желают презентовать 27% россиян, автомобиль — 8%. Ценные бумаги или акции популярны у 8% родителей.
По словам исполнительного директора дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольги Монаховой, 22% россиян будут формировать стартовый капитал для детей при помощи вклада, а 51% опрошенных планируют откладывать небольшие суммы, чтобы материально поддержать ребёнка при вхождении во взрослую жизнь.
Исследование проводилось в феврале на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие 5,2 тысячи россиян из 37 городов с населением от 500 тысяч человек.
https://1prime.ru/society/20210226/833120078.html