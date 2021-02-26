МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Пополнение в семье в текущем году планирует каждая десятая российская пара при этом более 80% граждан считают необходимым формировать для своих детей стартовый капитал, говорится в исследовании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 11% семейных пар ожидают прибавления в 2021 году или знают о таких намерениях родных. По числу пар, ожидающих пополнения в 2021 году, лидируют Махачкала и Набережные Челны (по 15% в каждом городе), Уфа (14%), далее следуют Ульяновск, Казань, Барнаул, Астрахань (по 13%). Реже такие планы озвучивали в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке (по 9%)", — сообщили в компании.

При этом 80% россиян считают лучшим подарком на рождение ребёнка деньги, а ещё 8% граждан хотели бы получить детскую кроватку или коляску. Остальные участники опроса предпочли одежду для новорождённых или предметы личной гигиены. Беда откуда не ждали. Какие долги могут "повесить" на вас при увольнении

Большинство респондентов (83%) убеждены, что детям необходимо дать стартовый капитал при вхождении во взрослую жизнь. У родителей самым популярным подарком на совершеннолетие ребенка стала квартира — её хотели бы подарить 52% опрошенных. Деньги на обучение или первый взнос на ипотеку желают презентовать 27% россиян, автомобиль — 8%. Ценные бумаги или акции популярны у 8% родителей.

По словам исполнительного директора дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольги Монаховой, 22% россиян будут формировать стартовый капитал для детей при помощи вклада, а 51% опрошенных планируют откладывать небольшие суммы, чтобы материально поддержать ребёнка при вхождении во взрослую жизнь.

Исследование проводилось в феврале на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие 5,2 тысячи россиян из 37 городов с населением от 500 тысяч человек.