МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что она бы посоветовала не выходить из дома тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, поскольку это решение имеет последствия как для самого человека, так и для окружающих. Врачи сравнили российские вакцины от коронавируса

"Я бы им сказала сидеть дома и никуда не выходить… Заболевание — новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: одно — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям. Так что я ничего не могу порекомендовать", — сказала Вуйнович в ответ на вопрос, что бы она рекомендовала для поддерживания иммунитета тем, кто отказывается вакцинироваться.

"Здоровый человек, человек, у которого клетки не повреждены, будет легче переносить любую инфекцию, но есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь — как, например, с натуральной оспой или корью", — отметила представитель ВОЗ в ходе круглого стола в формате онлайн "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?"

Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве стартовала 5 декабря 2020 года. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.