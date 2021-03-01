МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Впервые за семь недель был зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается", — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что рост заболеваемости зафиксирован в четырех из шести регионов — Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

"Это вызывает разочарование, но не удивление", — добавил Гебрейесус.

По его словам, в организации выясняют причины увеличения количества заражений, которое может быть связано со смягчением ограничений, циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей.

Гебрейсус подчеркнул, что вакцины помогают спасти жизнь, но призвал не полагаться только на них.

"Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом", — заключил глава ВОЗ.