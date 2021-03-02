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Сенаторы хотят дать дополнительный отпуск некоторым россиянам
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Россияне, ухаживающие за родственниками с первой группой инвалидности, могут получить дополнительный неоплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект разработали в Совфеде, он... ПРАЙМ, 02.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россияне, ухаживающие за родственниками с первой группой инвалидности, могут получить дополнительный неоплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект разработали в Совфеде, он получил положительную оценку в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сообщает "Российская газета".
"Представляется необходимым установить критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии", — отметили эксперты института в подготовленном отзыве на законопроект.
Среди возможных гарантий также указывается сокращенный рабочий день. Отмечается, что сейчас дополнительные неоплачиваемые отпуска могут получить родители двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также одинокие матери и отцы. Льгота предоставляется по заявлению работника.