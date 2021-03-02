МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. По мнению миллиардера, прежние компетенции теряют актуальность из-за формирования новой бизнес-среды. В будущем будут востребованы люди, умеющие объединять усилия специалистов из разных сфер. Об этом рассказал в интервью РБК экс-владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", миллиардер Рубен Варданян. Россияне назвали востребованные в праздники профессии

Он отметил, что из-за трансформации бизнес-сообщества в мире появляются новые профессии, аналогов которым не было раньше, но которые играют важнейшую роль в организации бизнес-процессов. "Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать? Где они найдут себя в мире? Поэтому, мне кажется, появляются несколько новых профессий, возникающих из-за изменений сообщества", — объяснил бизнесмен.

Варданян привел в качестве примера профессию, названную им "толмач", — человек, который будет выступать переводчиком "с русского на русский", объяснять специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг между другом.

"Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать", — пояснил миллиардер. Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Еще одной востребованной в будущем профессией он назвал "синтезатора данных": специалиста, который будет оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение. "Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это будет вообще называться "специалист по взаимодействию талантливых людей". Все это будет меняться и с точки зрения названия должностей, и с точки зрения функционального наполнения профессий", — отметил бизнесмен.