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https://1prime.ru/society/20210303/833152446.html
Названа дата проведения форума Finopolis 2021
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. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который организует ЦБ РФ, состоится 10–12 ноября в очном формате, сообщается на сайте регулятора. "Форум инновационных... ПРАЙМ, 03.03.2021
форум, finopolis, банк россии, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который организует ЦБ РФ, состоится 10–12 ноября в очном формате, сообщается на сайте регулятора.
"Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который организует Банк России, пройдет 10–12 ноября 2021 года в очном формате. По традиции мероприятие примет Главный медиацентр Олимпийского парка Сочи", — говорится в сообщении.
Finopolis собирает на единой площадке представителей органов государственной власти, лидеров финансового сектора и IT-отрасли, ведущих экспертов для профессионального обсуждения вопросов использования цифровых технологий на финансовых рынках, мировых трендов в области финтеха, а также демонстрации новых решений и возможностей.
Уточняется, что в выставочной зоне форума будут представлены новейшие достижения, связанные с инновационными финансовыми технологиями.
В мае ЦБ сообщил, что перенес Finopolis с октября 2020 года на осень 2021 года из-за коронавируса.