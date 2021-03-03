МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который организует ЦБ РФ, состоится 10–12 ноября в очном формате, сообщается на сайте регулятора.

"Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который организует Банк России, пройдет 10–12 ноября 2021 года в очном формате. По традиции мероприятие примет Главный медиацентр Олимпийского парка Сочи", — говорится в сообщении. Банк России обсудит с рынком введение стандарта платежных QR-кодов

Finopolis собирает на единой площадке представителей органов государственной власти, лидеров финансового сектора и IT-отрасли, ведущих экспертов для профессионального обсуждения вопросов использования цифровых технологий на финансовых рынках, мировых трендов в области финтеха, а также демонстрации новых решений и возможностей.

Уточняется, что в выставочной зоне форума будут представлены новейшие достижения, связанные с инновационными финансовыми технологиями.

В мае ЦБ сообщил, что перенес Finopolis с октября 2020 года на осень 2021 года из-за коронавируса.