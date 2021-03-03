МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 марта ограничивает ввоз в Россию птицеводческой продукции из ряда регионов Чехии в связи с ухудшением ситуации в этой стране с гриппом птиц, говорится в материалах российского ведомства.

Ограничения "в связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц" вводятся на поставки товаров из Пардубицкого и Пльзенского краев, а также из края Высочина. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Так, со среды ограничивается ввоз оттуда живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кроме товаров, подверженных необходимой обработке.

Кроме того, запрещается ввоз кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Помимо этого, вводятся ограничения на транзит живой птицы из этих краев по территории РФ.

Вместе с тем в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года, Чехия в настоящий момент не может поставлять в Россию мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, за исключением товаров для производства детского питания в пределах утверждаемого Минсельхозом РФ разрешенного объема.