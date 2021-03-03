МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

"Среди ваших дальнейших задач декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж", — заявил президент в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.