2021-03-03T13:54:04+03:00
2021-03-03T13:54:04+03:00
2021-03-03T13:54:04+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210303/833152972.html
Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом. "Среди ваших... ПРАЙМ, 03.03.2021
безопасность, владимир путин, новости, общество
https://1prime.ru/images/83314/51/833145163.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83314/51/833145163.jpg
https://1prime.ru/images/83314/51/833145162.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83314/51/833145162.jpg
https://1prime.ru/images/83314/51/833145150.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83314/51/833145150.jpg
https://1prime.ru/gas/20210301/833135111.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом.
"Среди ваших дальнейших задач декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж", — заявил президент в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.