МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с середины марта начинает менять дизайн упаковок в России, это часть глобальной программы сети, говорится в сообщении компании.

"Плавный переход начнется с середины марта, а уже к концу года 2021 года гости всех российских предприятий смогут оценить новые стильные упаковки и пакеты навынос. Изменение дизайна упаковки — это глобальная инициатива. McDonald's во всем мире в этом году начал переход на новый дизайн", — говорится в сообщении. McDonald's открыл первый ресторан в "Пятерочке"

Глобальная команда сети ресторанов провела исследование с участием посетителей и сотрудников компании, в результате которого компания пришла к выводу, что упаковка "должна быть визуально проще и без лишних элементов". В оформлении новой упаковки используются близкие к природным цвета.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 780 ресторанов McDonald's.