МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Норильский никель" в период до 2035 года выделит дополнительно 150 миллиардов рублей на развитие Норильска, где расположены основные его производственные активы, сообщила компания.

"Норникель" выделит дополнительно 150 миллиардов рублей на развитие Норильска", — сообщила компания по итогам прошедшей в четверг встречи ее главы Владимира Потанина с мэром города Дмитрием Карасевым.

По словам Потанина, которые приводятся в сообщении, мэр поделился соображениями о том, что не все нужные городу мероприятия вошли в программу, которая была подписана в рамках четырехстороннего соглашения с правительством и региональными властями. "Норникель" назвал сроки стабилизации ситуации на аварийных рудниках

"Существует еще много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра — 150 миллиардов рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим", — заявил Потанин.

"Норникель", правительство РФ, Красноярский край и Норильск 20 февраля подписали соглашение о сотрудничестве, определяющее совместную работу сторон на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Оно предусматривает финансирование проектов по развитию города суммарно на 120,1 миллиарда рублей, из которых 81,3 миллиарда выделит "Норникель".