МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента образованию и науке Олег Смолин в интервью "Парламентской газете" заявил, что в стране необходимо ввести новую выплату семьям с детьми. Россиянам напомнили про 10 льгот для многодетных

В частности, по его мнению, нужно ввести выплату семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении.

Парламентарий рассказал, что сейчас родители в случае, когда их дети учатся дома, частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить деньги.

"Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям", — рассказал он и добавил, что новые поправки не предусматривают такую возможность.

В настоящее время в России, отметил Смолин, регионы сами решают вопрос о выплатах в этой ситуации. В прошлом 2020 году только шесть субъектов страны помогали таким семьям.

В свою очередь член Совета Общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин заявил, что у детей на семейном обучении нет целого ряда льгот. в частности, льготного проезда в общественном транспорте, им не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. В то же время льготы распространяются на учеников 10-11 классов: они получают самообразование и имеют статус экстернов.

По мнению эксперта, всех детей, кто получает семейное образование, было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.

Напомним, что в прошлом 2020 году российское правительство утвердило скидки в размере 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше десяти лет. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это позволит школьникам с комфортом путешествовать по России.