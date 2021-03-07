МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. С 7 марта вступает в силу закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) для включения в индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Он позволит не потерять стаж тем людям, которые переходят на электронные трудовые книжки. Об этом сообщает "Российская газета".

Трудовая книжка

Электронная трудовая стала доступна на портале госуслуг

Как пояснили в Минтруде, в электронную версию трудовой книжки не будут внесены сведения о трудовой деятельности гражданина до начала 2020 года: весь предыдущий стаж будет сохранен в бумажном варианте. Те, кто выбрал электронную версию трудовой, смогут получить бумажный документ на руки.

Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.

По словам юриста Вадима Ткаченко, для этой цели потребуется личное обращение с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.

Индивидуальный лицевой счет гражданина содержит сведения о поступивших за него страховых взносах, направляемых на накопительное финансирование трудовых пенсий.