МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Вероятное повышение цен на блюда обсуждается в среде рестораторов. Причиной вероятного удорожания может стать взлёт цен на продукты. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на свои источники. В России изменились цены на ряд продуктов

Руководство заведений общественного питания озадачилось вопросом, как в условиях стремительного роста цен на продукты не отпугивать клиентов заоблачными ценами в ресторанах. Однако рестораторы отмечают, что по сравнению с началом 2020 года, закупочная стоимость курицы выросла на 10-15%, овощей — на четверть от прежней стоимости, спиртное зарубежного производства подорожало на 10-15%, а растительное масло и вовсе на все 70%.

Уже через месяц-полтора удорожание себестоимости продуктов может спровоцировать рост цен у всего рынка общественного питания. Об этом рассказал Сергей Миронов, основатель ресторанов "Мясо & Рыба". Он также отметил, что, несмотря на пропорциональность увеличения стоимости (это будет происходить сообразно ценам на продукты), пределов для увеличения стоимости блюд не существует.

Другой специалист в сфере ресторанного бизнеса — Маргарита Костеева, президент "Росинтер Ресторантс Холдинга", заявляет, что ещё до апреля оптовые цены на продукты зафиксированы, а происходящее дальше "покрыто мраком". Несмотря на это, она подчеркнула, что в данном холдинге продолжают удерживать цены на прежнем уровне с надеждой, что стоимость продуктов вернётся к прежнему уровню.