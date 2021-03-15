ЖЕНЕВА, 15 мар – ПРАЙМ. Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

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"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин систематически рассматривает все сигналы о безопасности, которые касаются вакцин от COVID-19, и делает рекомендации ВОЗ о любых новых сигналах безопасности. Комитет тщательно изучает нынешние сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдет примерно в течение недели", — сказала она.