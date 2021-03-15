ГЕНУЯ, 15 мар — ПРАЙМ. Медицинские власти Сан-Марино получает сотни запросов от итальянских граждан, которые желают привиться российской вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости один из руководителей сан-маринского Института социального обеспечения Серджо Рабини. Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Ранее сообщалось о прибытии партии российской вакцины в Сан-Марино. Власти карликового государства заявляли, что партии препарата хватит на прививку 7,5 тысячи человек из 33-тысячного населения Сан-Марино. Тогда подчеркивалось, что "Спутник V" будет распространяться только среди граждан республики и окажется недоступен для итальянцев — жителей соседних с Сан-Марино городов.

"Население Сан-Марино с энтузиазмом откликнулось на кампанию вакцинации от коронавируса. Я должен сообщить о значительной заинтересованности в вакцине "Спутник V" в Италии, мы получаем не только сотни звонков, но даже электронные письма относительно возможности вакцинироваться в Сан-Марино", — сказал представитель института, который выполняет роль главного органа в сфере здравоохранения страны.

По его словам, вакцинирование иностранных граждан будет возможно лишь после завершения соответствующей программы среди местного населения. На прошлой неделе аналогичную позицию высказал сотрудник по вопросам внешних связей правительства Сан-Марино.