МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цветы после весенних праздников остаются и у продавцов, и у производителей, однако выбрасывать их слишком расточительно — при правильном хранении их можно продавать еще несколько недель, снижая цену, рассказали РИА Новости представители компаний. Россиян предупредили о росте цен на цветы

"Безусловно, после 8 марта цветок остается, но в разумных масштабах, а в последующие одну-две недели после праздников товар никто не закупает", — рассказал гендиректор ООО "Московская цветочная торговая компания" (ООО "Мосцветторгком") Никита Лапенко, добавив, что ближайшие поставки свежих цветов ожидаются 18-20 марта.

По его словам, компания в связи с задержкой поставок на границе с Белоруссией смогла быстро заместить объем импорта отечественным цветком, поэтому магазины были полностью готовы к праздничным продажам, а товарные остатки рассчитаны по минимальным значениям в постпраздничный период.

"То, что осталось после праздников, естественно, никуда не было выброшено – это расточительство", — заметил Лапенко. Сейчас в магазинах цветы вполне свежие, продолжил собеседник агентства: при правильном уходе они могут стоять от двух до четырех недель, в специальных промышленных холодильниках.

В свою очередь гендиректор тепличного комбината "Подосинки", занимающегося выращиванием роз, Юлия Чарышкина считает, что для розничных продавцов, которые реализуют импортные цветы, ситуация с избытком товара — проблема не только текущего года.

"Рознице всегда сложнее, они не всегда могут рассчитать спрос, создать правильные условия хранения, поэтому списания там намного больше, чем у производителей. А производители обычно цветок не выбрасывают, мы заранее планируем, сколько должны вырастить, знаем, как его хранить, знаем высокие и низкие периоды спроса", — добавила она.

Полностью от импорта уйти невозможно: не весь ассортимент цветов, на которые есть спрос в рознице, можно вырастить в России. Но сейчас, продолжила Чарышкина, когда закончились весенние праздники, спрос снижается, а остатки цветов увеличиваются: например, могут доходить до 500 тысяч против 100 тысяч на прошлой неделе. "Поэтому приходится играть ценой, снижая ее, возможно, и в два раза от текущих уровней к концу весны. Но это — привычная рабочая ситуация", — сказала она.

ГРАНИЦА, МОРОЗЫ И ЦЕНА

Российские производители цветов ранее говорили РИА Новости, что не исключают дополнительного роста отпускных цен на продукцию перед 8 марта в связи с дефицитом импорта из-за проблем с допуском на границе с Белоруссией. Сейчас они отмечают, что импорт в итоге возобновился, тогда как продажи отечественного цветка сократились.

"Впоследствии ситуация на таможне урегулировалась, поэтому объем поставок никуда не делся, но производители уже подняли стоимость цветка, поэтому для нас он стал дороже. Что касается розничного покупателя, то для него повышение цен относительно нашей закупки было некритично: если нам оптовые поставщики подняли цены на 30%, то мы розничные цены повысили лишь на 10-15%", — сказал гендиректор ООО "Мосцветторгком".

Продажи компанией цветов в текущем году, включая двухнедельный период заказов перед 8 марта, были на 250 тысяч штук меньше по сравнению с прошлым годом, уточнила глава комбината "Подосинки". "Связываем этот отток с несколькими причинами: во-первых, из-за задержки импорта на границе с Белоруссией наши клиенты подстраховались у нас, а когда импортный цветок пришел, частично сняли свои заказы", — пояснила Чарышкина.

Кроме того, по ее словам, последствия пандемии и удорожание цветов заставляют людей лишний раз подумать: а стоит ли их приобретать? Повлиял и погодный фактор: на складах в сильные морозы цветы замерзают и гибнут, а в рознице в морозы их покупают меньше, заменяя подарок на 8 марта конфетами или другими товарами, заметила собеседник агентства.

"Цены перед 8 марта, 1 сентября, другими крупными праздниками всегда дорожают, а в этом году к их росту добавилось еще и отсутствие импорта в течение прошлого года. Кроме того, введенный два года назад НДС в 20% сильно ударил по отечественным цветоводам, поэтому поднятие цен в этой ситуации позволило нам немного компенсировать убытки", — пояснила Чарышкина.