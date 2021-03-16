2021-03-16T09:22:42+03:00
2021-03-16T09:22:42+03:00
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https://1prime.ru/society/20210316/833241341.html
Минтруд может сократить число запрещенных профессий для женщин
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Минтруд РФ рассмотрит предложение о сокращении списка профессий, где ограничивается применение труда женщин, за счет ряда направлений в гражданской авиации, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 16.03.2021
труд, минтруд, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минтруд РФ рассмотрит предложение о сокращении списка профессий, где ограничивается применение труда женщин, за счет ряда направлений в гражданской авиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко направила запрос в Минтруд. В случае положительной реакции на него будут уравнены права женщин и мужчин в гражданской авиации. Сенатор просит разрешить россиянкам работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам.
"Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки", — говорится в сообщении.