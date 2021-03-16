МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минтруд РФ рассмотрит предложение о сокращении списка профессий, где ограничивается применение труда женщин, за счет ряда направлений в гражданской авиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко направила запрос в Минтруд. В случае положительной реакции на него будут уравнены права женщин и мужчин в гражданской авиации. Сенатор просит разрешить россиянкам работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

"Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки", — говорится в сообщении.