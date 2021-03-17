МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Порядка 3-5% россиян полностью перешли на удаленную работу в результате пандемии коронавируса, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "Удаленка" помогает мошенникам находить бреши в киберзащите компаний

"По моим оценкам, сейчас на удаленке работают до 10% сотрудников. И то, это скорее комбинированная занятость. Полностью на удаленку ушли не больше 3-5%", — сказала она.

Собеседница агентства отметила, что в России до пандемии дистанционного работали в 5-7 раз меньше людей, чем в некоторых других странах. "После начала пандемии численность работающих удаленно выросла, по разным оценкам, в несколько раз и составляла 15-20%. Наибольшая часть — это лица с высшим образованием, и достаточно большой процент — работники иностранных компаний и государственного сектора", — добавила она.

Большинство работающих в иностранных компаниях так и не вышли из удаленки, а государственный сектор вернулся почти в полном составе, подчеркнула Иванова-Швец.

"При всем том, что внесли существенные поправки в Трудовой кодекс по дистанционной занятости, большинство компаний не стремятся переводить своих работников на этот режим. Пока всем привычней традиционный формат. И по разным опросам, около 60% работающих удаленно в период пандемии были готовы вернуться на свои рабочие места", — подытожила эксперт.