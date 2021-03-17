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ЕС планирует ввести цифровые сертификаты по COVID-19
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Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что... ПРАЙМ, 17.03.2021
ковидные паспорта, ес, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после коронавируса, говорится в сообщении ЕК.
"Еврокомиссия приняла законодательное предложение, создающее единую структуру для зелёных цифровых сертификатов", — отмечает ЕК.
Этот документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС, такой сертификат можно будет использовать во всех государствах ЕС.
"Цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19", — говорится в релизе.
Сертификат ЕС может быть встроен и в международные инициативы, разрабатываемые в этом направлении.
В то же время вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки", — уточняется в релизе.