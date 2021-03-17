БРЮССЕЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после коронавируса, говорится в сообщении ЕК. Ученые обнаружили новый штамм COVID-19, который не распознают ПЦР-тесты

"Еврокомиссия приняла законодательное предложение, создающее единую структуру для зелёных цифровых сертификатов", — отмечает ЕК.

Этот документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС, такой сертификат можно будет использовать во всех государствах ЕС.

"Цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19", — говорится в релизе. В России зафиксировано 8 998 новых случаев COVID-19

Сертификат ЕС может быть встроен и в международные инициативы, разрабатываемые в этом направлении.

В то же время вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки", — уточняется в релизе.