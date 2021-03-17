ВАРШАВА 17 мар – ПРАЙМ. Вся территория Польши переходит в режим локдауна, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции в среду. ВОЗ дала оценку вакцине AstraZeneca

Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна.

"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", – сказал Недзельский.

Глава минздрава пояснил, что локдаун будет действовать с 20 марта до 9 апреля. В стране закроют все торговые объекты, учреждения образования, кроме дошкольных, спорта и туризма, гостиницы и хостелы.

По данным министра, в среднем по стране дневная заболеваемость COVID-19 составляет 47,9 на 100 тысяч человек. "Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги", — сказал Недзельский.

По его данным, главной причиной развития такой ситуации является британский штамм коронавируса. "Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%", — заявил он.

По данным официальной статистики, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 25 052 человек. По сравнению с прошлой средой, число новых случаев увеличилось на тысячи. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 1 956 974.