ПАРИЖ, 18 мар – ПРАЙМ. Премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе парижского региона, с пятницы на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем предыдущие. Польша переходит в режим локдауна из-за коронавируса

"Новые массовые меры по сдерживанию эпидемии будут введены в действие с полуночи пятницы на четыре недели", — заявил Кастекс на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что эти меры будут касаться 8 департаментов столичного региона Иль-де-Франс, 5 департаментов региона О-де-Франс на севере страны и трех департаментов в Приморских Альпах. При этом школы в этих департаментах будут оставаться открытыми.

Перемещения будут разрешены на 10 км от дома. "Можно будет выйти из дома, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом или заняться спортом в течение дня, без каких-либо ограничений по времени, но со свидетельством и при условии нахождения в радиусе 10 километров от дома", — пояснил Кастекс.

Режим комендантского часа будет оставаться в силе, но теперь он будет действовать не с 18.00, а с 19.00.

C начала пандемии число заболевших во Франции превысило 4,1 миллиона, скончались более 91 тысячи человек. Во четверг было зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев заболевания.