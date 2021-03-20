МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Более половины жителей России считают себя счастливыми людьми, совсем несчастливыми считают себя 19% россиян, следует из исследования "AliExpress Россия" и ResearchMe. Исследование: россияне стали сильнее бояться непредвиденных трат

"Оказалось, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком. Этот ответ выбрали 56% респондентов, а несчастливыми себя признали 19% россиян. Самыми счастливыми оказались люди старше 55 лет — этот ответ выбрали 63% респондентов возрастной группы", — говорится в сообщении.

По данным опроса, более счастливыми этой весной себя почувствовали 23% россиян, 59% респондентов при этом отметили, что счастливого россиянина можно узнать по улыбке, по 33% опрошенных отметили смех и шутки, а часть респондентов признались, что во время "приступов" счастья они могут петь, танцевать и даже кричать.

"По данным исследования, больше всего счастливых людей проживает на юге России и Северном Кавказе (61%), а еще на северо-западе России (60%). В топ "счастливых" регионов попали Москва и Петербург (59% и 58% респондентов соответственно). Антирейтинг возглавило Поволжье — четверть опрошенных жителей региона считает себя несчастными", — добавили в сообщении. Молодые россиянки стали активнее заниматься бизнесом

Большая часть россиян (62%), как сообщается, согласна или не отрицает тот факт, что покупки могут сделать их счастливее, при этом больше всего жителям страны поднимает настроение приобретение одежды, обуви и сумок (40% опрошенных), гаджеты и бытовую технику указали 35% респондентов, при этом меньше всего россияне радуются спортивным товарам.

В исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe методом онлайн-панели приняли участие более 1,1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах России.