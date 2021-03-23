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Четверть россиян выступают против четырехдневки и новых праздников
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Больше четверти россиян (26%) считают, что стране не нужен переход на четырехдневную рабочую неделю и новые государственные праздники. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на... ПРАЙМ, 23.03.2021
четырехдневка, четырехдневная рабочая неделя, работа, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Больше четверти россиян (26%) считают, что стране не нужен переход на четырехдневную рабочую неделю и новые государственные праздники. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования SuperJob.
Большинство считает необходимым оставить решение о переходе на четырехдневку за работодателем (47%). Респонденты отказались сами принимать решение по сокращенной неделе из-за отсутствие ясности в финансовом аспекте. Около 30% опрошенных высказались за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний.
Вопрос о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения четырехдневки показал, что 24% россиян выступают за сокращенную неделю и новые праздники, 26% — против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение четырехдневки, а 10% — только новые государственные праздники.
Четырехдневную рабочую неделю в России могут протестировать на компаниях-добровольцах в течение года. Подобное предложение ранее высказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.