МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Больше четверти россиян (26%) считают, что стране не нужен переход на четырехдневную рабочую неделю и новые государственные праздники. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

Большинство считает необходимым оставить решение о переходе на четырехдневку за работодателем (47%). Респонденты отказались сами принимать решение по сокращенной неделе из-за отсутствие ясности в финансовом аспекте. Около 30% опрошенных высказались за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний.

Вопрос о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения четырехдневки показал, что 24% россиян выступают за сокращенную неделю и новые праздники, 26% — против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение четырехдневки, а 10% — только новые государственные праздники.

Четырехдневную рабочую неделю в России могут протестировать на компаниях-добровольцах в течение года. Подобное предложение ранее высказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.