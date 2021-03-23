МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы со второй попытки арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская. "Биотэк" работает в обычном режиме после обвинений главе группы

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Ходатайство об аресте Шпигеля поступило накануне, но обвиняемому стало плохо в зале суда — его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи. Заседание отложили, сегодня бизнесмена отпустили из больницы, и конвойный полк полиции привез его в суд.

Остальные пять фигурантов, включая Белозерцева, уже арестованы.

СК предъявил обвинение Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.