МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стремительно набравшее за последние месяцы популярность приложение Clubhouse перестает интересовать россиян, так как начинают исчерпываться темы для обсуждения в приложении, сообщил РИА Новости глава информационно-аналитического агенства (ИАА) TelecomDaily Денис Кусков. Обнаружен маскирующийся под приложение Clubhouse троян

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

По мнению эксперта, популярность приложения во многом росла благодаря медийным личностям, которые запускали в приложении свои "комнаты". "Но проблема заключается в том, что даже у медиаличностей исчерпываются темы, о которых можно разговаривать, на которые собирались бы несколько тысяч пользователей", — поясняет Кусков.

Кроме того, по словам эксперта, если действительно участвовать в диалоге, а не просто слушать фоном, общение в приложении занимает очень много времени.

"После стремительнейшего роста буквально за неделю — за две, потом все это стало угасать и сейчас носит такой характер весьма спокойного общения, но без каких-то таких взрывных историй", — резюмировал эксперт.