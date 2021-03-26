МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Россиян ожидают очень тяжёлые полгода. Об этом граждан предупредил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".

По его мнению, тяжелее всего придётся тем людям, для которых была крайне важна поддержка от государства, которая существовала на протяжении целого года — с 1 апреля 2020 по апрель текущего года. В этот период россиян по просьбе Центробанка не выселяли из ипотечный квартир, даже если они долго не вносили оплату, обладателям потребительских кредитов предоставляли каникулы и отсрочки, осуществлялась помощь безработным и семьям с детьми. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

Делягин отметил, что в том случае, если государство не станет продлевать данные социальные льготы и преференции, настенет "роковой период" для многих россиян, который покажет, сможет ли большинство из пострадавших от пандемии и локдауна граждан встать на ноги или же, наоборот, люди впадут в уныние и перестанут видеть варианты выхода из сложившейся ситуации. Это станет настоящей проверкой для миллионов граждан, предсказывает Делягин.