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Экономист рассказал, чего следует бояться россиянам в ближайшие полгода
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Россиян ожидают очень тяжёлые полгода. Об этом граждан предупредил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора". По его... ПРАЙМ, 26.03.2021
новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Россиян ожидают очень тяжёлые полгода. Об этом граждан предупредил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".
По его мнению, тяжелее всего придётся тем людям, для которых была крайне важна поддержка от государства, которая существовала на протяжении целого года — с 1 апреля 2020 по апрель текущего года. В этот период россиян по просьбе Центробанка не выселяли из ипотечный квартир, даже если они долго не вносили оплату, обладателям потребительских кредитов предоставляли каникулы и отсрочки, осуществлялась помощь безработным и семьям с детьми.
Делягин отметил, что в том случае, если государство не станет продлевать данные социальные льготы и преференции, настенет "роковой период" для многих россиян, который покажет, сможет ли большинство из пострадавших от пандемии и локдауна граждан встать на ноги или же, наоборот, люди впадут в уныние и перестанут видеть варианты выхода из сложившейся ситуации. Это станет настоящей проверкой для миллионов граждан, предсказывает Делягин.