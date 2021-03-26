МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Международная экологическая акция "Час Земли" пройдет в столице 27 марта с 20.30 до 21.30. Производство российского электромобиля Zetta начнется до конца года

Акция пройдет в России уже в 13-й раз. Это час, когда миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а на известных зданиях и достопримечательностях гасят подсветку.

В акции примут учатие более 10 парков Москвы, в том числе Парк Горького, "Сокольники", парк "Северное Тушино", "Фили", Бабушкинский, Лианозовский, Петровский парки и парк "Кузьминки". Они на час отключат подсветку своих знаковых объектов, в частности колес обозрения, мостов и конструкций на входе, сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Отмечается, что с 20.30 до 21.30 в парках отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон.

РЖД также поддержат ежегодную акцию и отключат художественную подсветку и дополнительное освещение на железнодорожных вокзалах по всей России и административных зданиях холдинга, сообщила компания. В Москве выросли цены на бензин

"27 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени железнодорожные вокзалы по всей России, включая малые вокзалы и пересадочные узлы МЦК и МЦД, а также административные здания холдинга "РЖД", отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу этих объектов, будет функционировать", — говорится в сообщении РЖД.

На вокзалах 26-27 марта для пассажиров прозвучат приглашения принять участие в акции и помочь планете.

Кроме того, 27 марта с 20.30 на час будет отключено внешнее освещение Кремля.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится в Москве с 2009 года. Ее цель — привлечь внимание к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Чтобы принять участие в акции, достаточно погасить свет в доме с 20.30 до 21.30 27 марта.