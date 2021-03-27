СОЧИ, 27 мар — ПРАЙМ. Самый большой сноупарк в России собрали на курорте "Роза Хутор" в рамках ежегодного фестиваля Quiksilver New Star Camp, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"На склонах гор курорта "Роза Хутор" сегодня стартовал Quiksilver New Star Camp — фестиваль, который соединяет спорт, музыку, культуру и горы. Фестиваль проходит в 11-й раз… Фестиваль отличается тем, что ежегодно здесь застраивается самый большой в России сноупарк", — сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, в этом году площадь сноупарка составила 100 000 "квадратов" и объединила три локации склонов на "Роза Хутор" — на высотах 1800, 1600 и 1300 метров. Для создания площадки понадобилось 120 000 кубометров снега, на ней расположены 30 джиб-фигур, восемь трамплинов с максимальной высотой пролёта 20 метров.

"Конечно, сноупарк — сердце фестиваля, вокруг него кипит вся жизнь. Нам очень повезло с погодой, со снегом. В этом году сноупарк расположен на трех высотах, шейперы работали над ним и днем, и ночью в течение месяца, а фундамент закладывали еще летом. Огромный биг-эйр, очень интересные фигуры и трамплины, увлекательные контесты, яркие партнерские интеграции — все это сноупарк фестиваля 2021", — сказал директор фестиваля Игорь Игнатьев.

В рамках фестиваля, который продлится 10 дней, в сноупарке пройдут восемь соревнований с участием российских и зарубежных любителей и прорайдеров — участников Олимпийских игр, чемпионов и призёров кубков и чемпионатов мира.

Курорт "Роза Хутор" — обладатель премии World Ski Awards в номинации "Лучший горнолыжный курорт России" (в 2020 году — в восьмой раз). Для любителей зимнего экстрима на здесь доступны 102 км трасс с перепадом высот в 1569 метров, 30 подъемников и два сноупарка. Современная система искусственного оснежения трасс обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году.