МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В Москве увеличился возрастной порог для молодых родителей, необходимый для получения единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Планка возраста была поднята до 35 лет. В России уточнили требования к имуществу для выплаты на детей

Как объяснил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, раньше при рождении ребенка на единовременную выплату из бюджета города претендовали граждане моложе 30 лет. Он отметил, что повышение порога на пять лет сделано в связи с введением закона о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

Помощь города получат дополнительно 18 тысяч семей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Кирилла Щитова. https://rg.ru/2021/03/31/reg-cfo/na-kakie-novye-vyplaty-v-stolice-mogut-rasschityvat-semi-s-detmi.html

Норма вступила в силу задним числом — 1 января 2021 года.

Отмечается, что в Москве при рождении первого ребенка выплачивается пособие в размере пяти прожиточных минимумов — 90 145 рублей. За второго ребенка молодые родители получат 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), а за третьего и последующего по 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов).