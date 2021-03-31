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Часть россиян получит большие выплаты
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В Москве увеличился возрастной порог для молодых родителей, необходимый для получения единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Планка возраста была поднята до 35 лет... ПРАЙМ, 31.03.2021
новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В Москве увеличился возрастной порог для молодых родителей, необходимый для получения единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Планка возраста была поднята до 35 лет.
Как объяснил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, раньше при рождении ребенка на единовременную выплату из бюджета города претендовали граждане моложе 30 лет. Он отметил, что повышение порога на пять лет сделано в связи с введением закона о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.
Помощь города получат дополнительно 18 тысяч семей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Кирилла Щитова. https://rg.ru/2021/03/31/reg-cfo/na-kakie-novye-vyplaty-v-stolice-mogut-rasschityvat-semi-s-detmi.html
Норма вступила в силу задним числом — 1 января 2021 года.
Отмечается, что в Москве при рождении первого ребенка выплачивается пособие в размере пяти прожиточных минимумов — 90 145 рублей. За второго ребенка молодые родители получат 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), а за третьего и последующего по 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов).