МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Смертность птиц из-за опасных для них линий электропередачи (ЛЭП) в России растет из-за несоблюдения требований законодательства к установке таких линий, только в Хакасии она увеличилась за 10 лет на 40%, заявила РИА Новости эксперт "Сибэкоцентра", член Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Елена Шнайдер.

"Без рассмотрения "сотовых" линий гибель птиц на ЛЭП в Хакасии за 10 лет увеличилась на 40%. Это за счёт постройки новых опасных линий и замены старых деревянных опор на бетонные", — привела пример Шнайдер. Подсчеты эксперта по итогам осмотра местности показали, что в среднем на 1 километр в этом году приходилось 8,4 погибших птицы, тогда как в 2011 году — 5,3 особи.

"Нет госконтроля за тем, чтобы новые линии строились по стандарту. Множество новых линий строится с нарушениями. Никто не приходит и не проверяет на безопасность для объектов животного мира", — подчеркнула эксперт. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Самая опасная местность в этом отношении, по ее словам, это открытая, потому что в лесах птицы не так часто садятся на линии электропередач. "Крупные хищники очень любят садиться на опору и на ней отдыхать, кормиться, даже охотиться с ее помощью. Кругом поля или степи, поэтому сесть особо некуда. На открытых площадках такие линии привлекают максимум птиц. В зоны повышенного риска попадают все степные зоны России, весь Юг России, Алтай, Астрахань, Калмыкия, Закавказье", — отметила эксперт.

Специалист также рассказала о вариантах повышения безопасности для птиц. "Самый безопасный вариант – когда вся линия тянется на изолированных проводах (самонесущий изолированный провод)… Это дорого. Для того чтобы сделать безопасные дешевые линии, провести их на голых проводах, надо около опоры с каждой стороны примерно на метр изолировать провод. Соответственно, при расстоянии метров сорок между опорами по два метра будут изолированы", — добавила она.

Кроме того, угрозу для жизни птиц представляет возможность их столкновения с проводами, в этом случае следует развешивать вдоль провода цветные флажки, советует Шнайдер.