МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россиян предупредили о новом виде штрафа, который вступает в силу в этом году. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он напомнил о том, что в России ужесточились правила разжигания костров на дачных участках.

"Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность", — отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что разводить костер для пикника можно, но необходимо делать это на расстоянии не менее пяти метров от дома.

Чаплин уточнил, что штраф за нарушение составит пять тысяч рублей.