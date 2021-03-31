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Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки
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Около 1 тысячи москвичей или 0,1% заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса... ПРАЙМ, 31.03.2021
вакцинация, россия, москва, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Около 1 тысячи москвичей или 0,1% заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития столицы.
"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тысячи человек, что составляет около одной десятой процента", — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что из заболевших подавляющее большинство, более 76%, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.
В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.
"Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности", — добавили в соцкомплексе.