МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Около 1 тысячи москвичей или 0,1% заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития столицы. Мишустин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тысячи человек, что составляет около одной десятой процента", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что из заболевших подавляющее большинство, более 76%, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.

В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.

"Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности", — добавили в соцкомплексе.