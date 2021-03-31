МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем. Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки

"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация (от коронавируса — ред.). Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что к лету у россиян, возможно, появится коллективный иммунитет, а потом надо ли будет прививаться постоянно.

По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. "Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки", — рассказал министр.