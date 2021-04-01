МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин" против коронавируса, основанного на плазме крови людей, уже перенесших COVID, разработанного "Нацимбио" "Ростеха", сообщает госкорпорация. В Минздраве оценили необходимость ревакцинации от коронавируса

"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", — говорится в сообщении.

Препарат создан на основе плазмы крови переболевших москвичей, для этого, как сообщает "Ростех", столица передала 2,5 тонны биоматериала. Лекарство содержит антитела к коронавирусу, помогает организму побороть заболевание и способствует тому, чтобы иммунная система человека быстрее создавала антитела самостоятельно.

"Ростех" отмечает, что регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и клинических исследований первой фазы, которые показали безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. "Вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно полгода", — добавили в сообщении.

Регистрационное удостоверение, как сообщается, разрешает применять "КОВИД-глобулин" пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, при этом предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм коронавируса.

Суммарный объем инвестиций холдинга "Нацимбио" в проект, по сообщению "Ростеха", составит до 400 миллионов рублей, основной объем средств при этом придется на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.

"Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)", — сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводятся.

"Мы получили огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы, и смогли применить эти знания в разработке лекарства от коронавируса. В том числе поэтому вторая и третья фаза исследований "КОВИД-глобулина" пройдут при участии пациентов, проходящих лечение именно в столичных стационарах", — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.