МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Верховный суд РФ отказался отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Минздрав одобрил препарат против коронавируса на основе плазмы крови

"В удовлетворении исковых требований отказать", — решила судья Анна Назарова.

Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок.

Представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний — например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. "Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности", — отметил юрист.

По его мнению, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Саверский даже заявил о "медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права".

Против удовлетворения иска возражала представитель Роспотребнадзора. Она указала, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.

Многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание — они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.

Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор, в заседании также участвовала представитель Генпрокуратуры в качестве независимой стороны.