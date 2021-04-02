МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Коронавирус в феврале 2021 года стал основной причиной смерти 14 171 человек в России, еще в 2 405 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу. Минздрав одобрил препарат против коронавируса на основе плазмы крови

По уточненным данным ведомства, в январе коронавирус стал основной причиной смерти 22,7 тысячи человек.

"Число смертей от COVID-19 в феврале уменьшилось по сравнению с январем 2021 года. Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Количество умерших снизилось по сравнению с январем 2021 года в каждой из них", — отмечается в комментарии Росстата.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля 2020 года в РФ умерли 225 572 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.