МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 817, до 4 580 894, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 817 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1163 (13,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 580 894 случая заболевания. Тем прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1901, Санкт-Петербурге — 711, Подмосковье — 598.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по 3, Туве — 2, Магаданской области — 1. За сутки в России нет новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе.

За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время — 4 204 081.

В частности, в Москве — 998, Санкт-Петербурге — 955, Подмосковье — 400.

Подтверждены 357 смертей с COVID-19, за все время — 100 374.

В частности, в Москве — 56, в Санкт-Петербурге — 28, Ростовской области — 15.