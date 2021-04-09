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Мишустин призвал не допустить роста случаев COVID на майские праздники
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В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил... ПРАЙМ, 09.04.2021
covid, михаил мишустин, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин.
"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", — сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.