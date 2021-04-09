МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин. Добыча нефти в России может остаться на текущем уровне

"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", — сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.