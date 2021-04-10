МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусом в России при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Можно предполагать, что если темпы вакцинации будут только нарастать, а меры предосторожности будут по-прежнему соблюдаться, то заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны", — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.

По словам Пшеничной, темпы заболеваемости коронавирусом снижаются, так как растет количество людей, которые приобрели иммунитет к COVID-19 благодаря широкомасштабной вакцинации, продолжению соблюдения рекомендованных мер профилактики, а также тех, кто уже переболел этой инфекцией.

"Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих", — подчеркнула Пшеничная.