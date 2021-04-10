С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — ПРАЙМ. Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому надо прививаться от COVID-19, вакцина защитит и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Эксперт назвал последствия отказа россиян от вакцинации от коронавируса

"Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями — неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.