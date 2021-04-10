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В Минздраве рассказали о частых осложнениях после коронавируса
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Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому надо прививаться от... ПРАЙМ, 10.04.2021
коронавирус, минздрав, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — ПРАЙМ. Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому надо прививаться от COVID-19, вакцина защитит и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями — неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.