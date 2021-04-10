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В Минздраве рассказали, нормально ли ухудшение памяти с возрастом
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Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского... ПРАЙМ, 10.04.2021
здоровье, возраст, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", — сказала Ткачева на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она пояснила, что нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти.