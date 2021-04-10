МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Гериатр рассказала, что должно быть в рационе пожилого человека

"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", — сказала Ткачева на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она пояснила, что нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти.