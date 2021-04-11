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Названы траты родителей на репетиторов для школьников
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Расходы на услуги школьных репетиторов для родителей старшеклассников составили в среднем 3,5 тысяч рублей в неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob. В... ПРАЙМ, 11.04.2021
деньги, школьники, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Расходы на услуги школьных репетиторов для родителей старшеклассников составили в среднем 3,5 тысяч рублей в неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.
В данном исследовании приняли участие 3 тысячи родителей школьников, которые учатся в средней и старшей школе.
Отмечается, что чем старше учащийся, тем дороже обходятся занятия.
По результатам опроса выяснилось, что у 27% родителей семи- и восьмиклассников ребёнок систематически занимается с нанятым педагогом. Их расходы на это в среднем составили 2,8 тысяч рублей в неделю. Среди родителей учащихся 9-го класса репетиторов оплачивают уже 34%. В этом случае траты в среднем доходят до 3 тысяч рублей в неделю.
В 9-11-х классах главной целью работы с преподавателем становится успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. Чаще всего выпускники занимаются алгеброй и геометрией, русским и английским языками, а также физикой.
Отмечается, что в топ-5 дисциплин для девятиклассников также входит химия, а для учащихся 10-11-х классов — история и обществознание.