МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян с 5 по 11 апреля увеличились на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей — в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5078 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"С 5 по 11 апреля 2021 года недельные расходы выросли до уровня 5078 рублей, что на 2,9% (142 рубля) больше показателя предыдущей недели", — отмечается в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года недельные расходы на 14-й неделе повысились на 50,3% (1699 рублей). Если же сравнить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то на отчетной неделе они показали рост на 10,1% (468 рублей). СМИ: законопроект о "золотых" паспортах поддержали в правительстве России

Увеличение показателя в годовом выражении связано с эффектом низкой базы: 14-я неделя прошлого года пришлась на период самоизоляции из-за коронавируса, и в это время россияне резко сократили свои расходы.

"Динамика против прошлого года обусловлена тем, что на этой неделе 2020 года уже были введены карантинные меры: многие россияне, закупившиеся впрок, не посещали торговые точки. Сегодня, в отличие от 2020 года, недельные расходы стабильны", — пишут авторы исследования.

Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, полученных при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.