МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Почти четверть сотрудников компаний в России находятся в состоянии выгорания, показало исследование международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и рекрутинговой компании FutureToday, с которым ознакомилось РИА Новости.

В исследовании приняли участие почти 4,4 тысячи профессионалов и 545 работодателей-представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в РФ.

"По данным нашего исследования, за последние 12 месяцев 39% опрошенных профессионалов сталкивались с проблемой профессионального выгорания в 2020 году, 36% респондентов сказали, что наблюдали случаи профессионального выгорания у своих коллег, а целых 23% сотрудников, участвовавших в опросе, прямо сейчас находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой", — рассказал генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.

Названы сферы, сотрудникам которых чаще других дали премию в начале года

Примечательно, что женщины чаще страдают от выгорания, чем мужчины — такое состояние отметили у себя 43% женщин против 34% мужчин. В возрастном разрезе острее всего проблема показала себя у сотрудников 25-28 лет. Почти 50% сотрудников в этой возрастной категории признались, что сталкивались с выгоранием в прошлом году.

При этом 25% опрошенных заявили, что с профессиональным выгоранием не сталкивались и такого явления не существует в принципе — и чем старше сотрудник, тем больше он склонен отрицать проблему. 44% сотрудников старше 55 лет говорят, что такого явления, как выгорание, не существует.

В то же время 59% опрошенных компаний отметили, что за 2020 год сталкивались с профессиональным выгоранием своих сотрудников. Чтобы решить проблему, 32% работодателей разговаривают об этом с сотрудником, 19% меняют спектр задач в рамках компании. 8% оказывают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов, 7% предлагают повышение и рост зарплаты, 7% предоставляют длительный перерыв с возвращением (саббатикал) и еще 4% отправляют выгорающего сотрудника к карьерному консультанту.