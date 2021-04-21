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Вакцина "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в мае
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Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в России в мае, а к концу года объемы ее производства могут превысить 30 миллионов доз в месяц, заявил... ПРАЙМ, 21.04.2021
спутник лайт, вакцина, денис мантуров, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в России в мае, а к концу года объемы ее производства могут превысить 30 миллионов доз в месяц, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы исходим из того, что в мае месяце", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства больше 30 миллионов в месяц", — заявил министр, уточнив, что это может произойти и раньше.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает одно введение препарата.
Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".