МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в России в мае, а к концу года объемы ее производства могут превысить 30 миллионов доз в месяц, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса

"Мы исходим из того, что в мае месяце", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства больше 30 миллионов в месяц", — заявил министр, уточнив, что это может произойти и раньше.

Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает одно введение препарата.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".