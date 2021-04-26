АНКАРА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране локдаун с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Голикова призвала не спешить с продажей путевок в Турцию после 1 июня

Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

"В результате мер мы начали получать результаты. Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы мы не сможем вернуться к туристической деятельности. С 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая вводится полный локдаун", — заявил Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров.

По его словам, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет также отели. "Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен", — сказал Эрдоган.

В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа — теперь он длится с 19.00 до 5.00.