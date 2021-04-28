МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В судебной практике встречается не так много случаев, когда должника могут выселить из единственного жилья с целью его продажи или передачи кредиторам. И каждый раз для этого есть веские основания – их уточнило постановление Конституционного суда. В России разрешили обращать взыскание на единственное жилье должника

Например, такое может произойти, если единственное жилье является предметом залога. В этом случае банк утверждает положение о порядке продажи, и управляющий проводит торги по его реализации. Из этого правила есть исключения, которые обычно не касаются добросовестных должников.

Лишиться единственного жилья также можно в рамках процедуры банкротства, когда кредиторы указывают на роскошный характер единственного жилья должника и представляют ему альтернативу, отмечает руководитель рабочей группы юридической компании РКТ Антон Черненко.

С незалоговым имуществом ситуация обстоит сложнее. В декабре прошлого года Верховный суд указал, что в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя.

Однако в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, если должник пытался скрыть имущество.

При этом для добросовестных должников риска лишиться единственного жилья практически нет, так же, как и для членов семьи должника. Главное — своевременно сообщить об этом финансовому управляющему и суду.

КТО РАССТАНЕТСЯ С КВАРТИРОЙ

На днях Конституционный суд (КС РФ) уточнил запрет на обращение взыскания по исполнительным документам на единственное жилье должников. Смысл статьи 446 ГПК и исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником право собственности на жилье, а в том, чтобы сохранить у человека уровень обеспеченности жильем, достаточный для достойного существования, пояснил КС в постановлении по жалобе жителя Калужской области Ивана Ревкова. Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

В суде Ревков требовал продать недавно купленную квартиру задолжавшей ему женщины, которая параллельно объявила себя банкротом. Однако суды отклонили это предложение на основании положений ГПК, запрещающих обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников. После обращения в Конституционный суд, в нем напомнили, что запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на "разумно достаточную" жилплощадь.

Принципиально важно, что в тексте Постановления КС РФ не используется критерий "роскошности жилья", отмечает Черненко.

То есть, если раньше практика по продаже единственного жилья в пользу кредиторов шла по пути признания жилья роскошным, то теперь такой критерий отсутствует.

Соответственно, под риск продажи попадает любое жилье, размер которого превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма:

33 квадратных метра общей площади жилого помещения — на одного человека;

42 квадратных метра общей площади жилого помещения — на семью из двух человек;

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи — на семью из трех и более человек).

"Если рассмотреть на условном примере, то теперь у истцов появится возможность взыскать долг в миллион рублей с человека, которому принадлежит жилье стоимостью 15 миллионов и площадью 100 квадратных метров если он проживает там один или с супругой. Такая квартира будет продана, а вместо нее ответчик получит другое жилье, меньшее по площади", — говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Но формулы расчета и движения денежных средств, а также самого процесса продажи, погашения долга и покупки нового жилья должны быть подробно разъяснены Конституционным судом. Здесь может играть роль и купля-продажа после признания банкротом, и окончание срока исковой давности, и закрытие дела судебными приставами. Поэтому сама по себе инициатива имеет здравое зерно, но на данный конкретный момент нуждается в подробном описании, добавляет он.

БОГАТСТВО В ДОЛГ

По мнению опрошенных экспертов, уточнение КС может негативно сказаться на количестве выселений из единственного жилья. Юрист предостерег от "разводок" при покупке автомобиля с рук

В большой степени угроза повиснет над гражданами, в отношении которых введена или планируется процедура банкротства, говорит Черненко.

"Таких кейсов станет больше, особенно когда речь будет заходить о мошенничестве, самоуправстве, больших кредитных долгах и займах между физическими лицами", — добавляет Кричевский.

Для того, чтобы наверняка избежать продажи единственного жилья и его замены на меньшее по площади, нужно четко понимать схему действия при подобных делах.

Вероятно, может помочь увеличение числа иждивенцев, которые проживают совместно с должником и не имеют иного жилья (престарелые родители, несовершеннолетние дети), считает Черненко.

"Но если у должника огромная квартира, скажем 300 квадратных метров, то наличие в ней прописанных несовершеннолетних детей вряд ли сможет спасти от продажи этого жилья", — подчеркивает Кричевский.

Попытки же избежать такого сценария через продажу долей, переписывание имущества и других методов могут привести к еще большим последствиям и тюремному сроку. Поэтому в идеале лучше отталкиваться от подробных разъяснений уполномоченных органов, нежели прогнозировать то, как будут эти операции проводиться, заключил юрист.