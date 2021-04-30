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2021
https://1prime.ru/society/20210430/833582831.html
Голикова поделилась планами по развитию системы среднего профобразования
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В правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, включая изменение сроков подготовки и соединение системы образования с... ПРАЙМ, 30.04.2021
правительство рф, образование, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, включая изменение сроков подготовки и соединение системы образования с прогнозом ситуации на рынке труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию", — сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.
Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и "полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда".