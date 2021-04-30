МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, включая изменение сроков подготовки и соединение системы образования с прогнозом ситуации на рынке труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. ВВП Германии в первом квартале снизился лучше прогноза

"Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию", — сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.

Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и "полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда".