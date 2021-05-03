МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вероятность отмены масок и перчаток в Москве пока не очень высокая, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Врачи рассказали, как не заразиться коронавирусом в майские праздники

"Вероятность пока не очень высокая", — сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о возможной отмене введенного из-за коронавируса масочно-перчаточного режима в скором времени. Он уточнил, что маски москвичи будут носить, пока не будет побежден коронавирус.

Кроме того, по его словам, контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить.

"Да, будет", — сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли усилить контроль за ношением масок и перчаток.