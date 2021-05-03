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Власти Москвы оценили возможность отмены масок и перчаток
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Вероятность отмены масок и перчаток в Москве пока не очень высокая, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Вероятность пока не... ПРАЙМ, 03.05.2021
маски, перчатки, коронавирус, москва, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вероятность отмены масок и перчаток в Москве пока не очень высокая, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Вероятность пока не очень высокая", — сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о возможной отмене введенного из-за коронавируса масочно-перчаточного режима в скором времени. Он уточнил, что маски москвичи будут носить, пока не будет побежден коронавирус.
Кроме того, по его словам, контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить.
"Да, будет", — сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли усилить контроль за ношением масок и перчаток.