СОЧИ, 6 мая — ПРАЙМ. Дополнительные выходные в мае оказались оправданными, снижается заболеваемость коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

"Татьяна Алексеевна, мы с вами встречались перед праздниками, и тогда по предложению главного санитарного врача приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыва между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте. И таким образом поспособствовать еще раз тому, чтобы у нас снижалась опасность распространения коронавирусной инфекции. В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", — сказал Путин.

Он отметил, что уменьшается количество заболевших, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается.

"И тестирование продолжается, вакцинация", — добавил Путин.