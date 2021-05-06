2021-05-06T15:19:46+03:00
2021-05-06T15:35:34+03:00
2021-05-06T15:19:46+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210506/833613460.html
Путин назвал выходные в мае оправданными
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Дополнительные выходные в мае оказались оправданными, снижается заболеваемость коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой... ПРАЙМ, 06.05.2021
россия, коронавирус, владимир путин, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83301/41/833014172.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83301/41/833014172.jpg
https://1prime.ru/images/83301/41/833014171.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83301/41/833014171.jpg
https://1prime.ru/images/83301/41/833014159.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83301/41/833014159.jpg
https://1prime.ru/society/20210506/833613331.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 6 мая — ПРАЙМ. Дополнительные выходные в мае оказались оправданными, снижается заболеваемость коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
"Татьяна Алексеевна, мы с вами встречались перед праздниками, и тогда по предложению главного санитарного врача приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыва между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте. И таким образом поспособствовать еще раз тому, чтобы у нас снижалась опасность распространения коронавирусной инфекции. В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", — сказал Путин.
Он отметил, что уменьшается количество заболевших, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается.
"И тестирование продолжается, вакцинация", — добавил Путин.